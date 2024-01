Während die Aktienkurse der großen und mittelgroßen Gold- und Silberproduzenten in den letzten Tagen und Wochen mitunter kräftig gelitten haben, präsentiert sich die Aktie des Streaming- und Royalty-Unternehmens Royal Gold noch vergleichsweise robust und stabil.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Royal Gold hieß es am 17.12. unter anderem „[…] Die aktuelle Ausgangsposition ist mit der von Anfang Dezember vergleichbar und so gilt unverändert: Ein nachhaltiger Ausbruch über die 123 US-Dollar könnte Royal Gold weiteres Aufwärtspotential in Richtung 130+ US-Dollar eröffnen. Bei entsprechender Dynamik könnte es auch in Richtung 135 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite gilt es nun, den Unterstützungsbereich um 115 US-Dollar im Auge zu behalten. Sollte es für Royal Gold darunter gehen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Die bereits damals relevanten Begrenzungen haben nach wie vor Bestand. Royal Gold vermochte es zwar nicht, den Widerstandsbereich 123 US-Dollar / 125 US-Dollar in Richtung 130+ US-Dollar aufzulösen, verstand es aber gleichzeitig, die wichtige Unterstützung um 115 US-Dollar zu verteidigen. So weit, so gut.

Die weitere Entwicklung der Gold- und Silberpreise dürfte maßgeblich von der anstehenden Leitzinsentscheidung (31.01.) der Fed und den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués abhängen. Sollten sich daraufhin die Zinsängste verstärken und Gold und Silber abgeben müssen, könnte das auch Royal Gold unter Druck setzen. In diesem Fall müsste abgewartet werden, ob die 115 US-Dollar halten oder nicht. Ein Rücksetzer unter die 115 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht weitere Abgaben in Richtung 107 US-Dollar bzw. 105 US-Dollar provozieren.

Ein Nachlassen der Zinsängste infolge des Fed-Termins könnte hingegen befreiend auf Gold und Silber wirken. In diesem Fall dürfte auch Royal Gold profitieren und es könnte doch noch zum Ausbruch über die 125 US-Dollar in Richtung 130+ US-Dollar kommen. Fest steht zumindest eines: Langweilig wird es nicht.