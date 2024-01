Für die Aktien der Gold- und Silberproduzenten läuft es derzeit nicht. Pan American Silver macht diesbezüglich keine Ausnahme. Der Versuch, in den letzten Wochen des Jahres 2023, eine Aufwärtsbewegung auf die Beine zu stellen, nahm zum Jahresanfang 2024 ein jähes Ende.

Mittlerweile hat die Aktie der Kanadier ein wichtiges Unterstützungsniveau erreicht. Damit könnte die Korrektur ihr Ende finden, muss aber nicht, vor allem die ambivalente Konstellation bei Gold und Silber birgt das Risiko, dass es für Pan American Silver weiter nach unten gehen könnte.

Pan American Silver legte kürzlich die Produktionszahlen für 2023 vor und blieb damit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Das Unternehmen vermeldete eine Silberproduktion in 2023 in Höhe von 20,4 Mio. Unzen. Die eigene Prognose lag zwischen 21 Mio. und 23 Mio. Unzen. Die Goldproduktion wurde mit 882.900 Unzen veröffentlicht. Damit wurde gerade so die untere Begrenzung der Prognose - 870.000 Unzen Gold bis 970.000 Unzen Gold - erreicht. Kurzum. Die Produktionsdaten 2023 rissen keinen vom Hocker.

Für 2024 plant Pan American Silver mit einer Silberproduktion in Höhe von 21 Mio. Unzen bis 23 Mio. Unzen und einer Goldproduktion in Höhe von 880.000 Unzen bis 1 Mio. Unzen. Die detaillierten Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 gibt es am 21. Februar.

Der obere Chart verdeutlicht die herausfordernde charttechnische Lage der Aktie. Pan American Silver setzt die zentrale Unterstützung 13,7 US-Dollar / 13,1 US-Dollar unter Druck. Ein Bruch dieser Zone könnte weitere Abgaben in Richtung 11 US-Dollar bzw. 10 US-Dollar provozieren. Diese Kursbereiche erlangten in den Jahren 2020 und 2019 eine gewisse Relevanz. Um die Dominanz der Korrektur zu brechen, muss Pan American Silver über die 17 US-Dollar vorstoßen. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen stellt das allerdings eine große Herausforderung dar.