ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich noch bis zum 31.1. an unserer Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Analysen update

DAX – Ausbruch aus Konsolidierung noch nicht ganz geglückt

DAX update

Auch wenn es sich bei dem aktuellen Abwärtstrendkanal um eine Konsolidierung im bestehenden Aufwärtstrend handelt, konnte der DAX diesen Trendkanal noch nicht nachhaltig verlassen. Der gestrige Ausbruchsversuch wurde zunächst negiert. Einige Indikatoren sprechen allerdings dafür, dass ein Ausbruch noch gelingen dürfte. Die heutige Börseneröffnung generiert einen weiteren Versuch den übergeordneten Trend fortzusetzen. Somit hat sich in den letzten Tagen die Chance aufgetan, ein neues Rekordhoch zu erreichen.

S&P500 – Macht es dem DAX vor

Wie es möglich sein könnte, neue Regionen zu erobern, hat der S&P500 dem DAX bereits vorgemacht. Der Ausbruch über den jüngsten kleinen Widerstand konnte zuletzt mit einem weiteren Aufwärtstag veredelt werden. Die im überkauften Bereich befindlichen Indikatoren dürften lediglich für ein Pull-Back an die Ausbruchszone sorgen.

Gold – Aufwärtstrend weiter intakt aber kein Aufwärtsdruck

Nach der Dow-Theorie befindet sich Gold unverändert in einem Aufwärtstrend. Trotzdem ist derzeit nicht zu erkennen, dass ein besonderer Aufwärtsdruck vorhanden ist. Viel weiter nach unten sollte das Edelmetall daher nicht fallen und die nächste Anstiegsbewegung sollte für eine Trendbestätigung über das jüngste Top steigen. Insgesamt ist die Lage aber weiterhin konstruktiv.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.