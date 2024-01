Der US-amerikanische Bergbaukonzern Freeport-McMoRan legte am heutigen Mittwoch (24.01.) die Finanzergebnisse für das 4. Quartal vor. Das Unternehmen konnte die Erwartungen übertreffen. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Freeport-McMoRan vom 23. November hieß es unter anderem „[…] Die Aktie selbst bewegt sich seit geraumer Zeit zwischen der oberen Begrenzung bei 45+ US-Dollar und der unteren Begrenzung bei 33 US-Dollar seitwärts. Ende Oktober / Anfang November stand die Unterseite der Range im Fokus und stark unter Druck. Nur mit Mühe gelang es der Aktie, die eminent wichtige Zone erfolgreich zu verteidigen und so eine weitere Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf der Unterseite zu verhindern. Zuletzt war zwar eine leichte Erholung in der Aktie zu beobachten, doch so wirklich zwingend war das Ganze bislang noch nicht. Erste Entlastung würde die Rückkehr über die 38 US-Dollar mit sich bringen. Kurzum. Übergeordnet dominiert eine breit angelegte Spanne das Handelsgeschehen. Kurzfristig muss es für Freeport-McMoRan darum gehen, zu verhindern, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Anders ausgedrückt: Ausflüge unter die 33 US-Dollar sollten tunlichst vermieden werden.“.



Bevor wir uns der charttechnischen Konstellation widmen, blicken wir auf das taufrische Zahlenwerk der US-Amerikaner. Freeport-McMoRan verzeichnete im 4. Quartal 2023 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg um 2,6 Prozent auf

5,91 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 388 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,27 US-Dollar), nach 697 Mio. US-Dollar (entspricht EPS 0,48 US-Dollar) im 4. Quartal 2022. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn belief sich im 4. Quartal 2023 auf 393 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,27 US-Dollar). Insbesondere ergebnisseitig konnte Freeport-McMoRan die Analystenerwartungen übertreffen.

Die Aktie reagierte auf die Zahlen mit einem knackigen Kurssprung. Nun muss es für Freeport-McMoRan allerdings darum gehen, nachzusetzen. Durch den Kursanstieg konnte sich die Aktie zunächst von der wichtigen Unterstützung von 38 US-Dollar / 37,5 US-Dollar und der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie lösen. Im Bereich von 40,8 US-Dollar trifft die Aktie auf Widerstand. Sollte dieser überwunden werden, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 43,4 US-Dollar eröffnen. Die Zone 38 US-Dollar / 37,5 US-Dollar hat auf der Unterseite zentrale Bedeutung.