Nach aktueller Auswertung dürfte es im Gold-Future lediglich zu kleineren Abschlägen kommen, aus technischer Sicht lässt sich Korrekturpotenzial für das Edelmetall an 1.994 und darunter 1.987 US-Dollar ableiten. Gelingt an dieser Stelle anschließend eine Stabilisierung, könnte das Edelmetall im Anschluss erneut an seine alten Rekordstände um 2.075 US-Dollar in Angriff nehmen. Ein Kurssprung darüber würde entsprechend größeres Kurspotenzial emittieren, dieses könnte sogar bis auf 2.213 US-Dollar heranreichen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Unterhalb eines Kursniveaus von 2.006 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine kurzfristige Konsolidierung an 1.994 und darunter 1.987 US-Dollar merklich an und kann für den Aufbau von Short-Position genutzt werden. Zum Einsatz könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 45,5 ausgestattete Open Turbo Short Zertifikat WKN VM8JG9 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 50 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,36 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 2.016 US-Dollar würde einen Stopp-Kurs im Schein von 3,69 Euro erfordern. Hierbei sei jedoch erwähnt, dass viele übergeordnete Trendverläufe intakt sind und dadurch gegen die Hauptrichtung gehandelt wird, weshalb sich an diese Idee erfahrene Händler trauen sollten.