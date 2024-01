Die Microsoft-Aktie notierte gestern zeitweise bei 405,63 US-Dollar und damit über der Marke von 403,646 US-Dollar, die für eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar erforderlich ist. Im Laufe des Nachmittags gab die Aktie jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und beendete den Handel an der Nasdaq bei 402,56 US-Dollar. Damit bleibt Apple das einzige börsennotierte Unternehmen in den USA, dessen Marktwert auch nach Börsenschluss über drei Billionen US-Dollar lag.

Nachdem Apple und Microsoft in den vergangenen Handelstagen um den ersten Platz in der Rangliste der Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in den USA gekämpft hatten, setzte sich der iPhone-Hersteller zum Börsenschluss am Mittwoch mit einer Bewertung von 3,01 Billionen US-Dollar an die Spitze.