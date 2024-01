Australische Goldaktien stabil

Tagesbericht vom 25.01.24





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.032 auf 2.012 $/oz nach. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.015 $/oz um 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Schüler setzen an einer Gesamtschule in Neuss Islamregeln durch. Durch den Druck nahm die Zahl der streng gekleideten Mädchen zu, die Schüler setzten sich getrennt nach Geschlechtern, wobei die Jungen vorne und die Mädchen hinten saßen und Schüler konvertierten zum Islam.



Innenministerin Nancy Faeser: „Rechtsextremismus ist die größte extremistische Gefahr in Deutschland“ (Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2023/06/vorstellung-vsb.html).



Eine Google-Suche, welche Forderungen Frauenrechtsgruppen nach diesen Vorfällen stellen, bleibt erfolglos.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 59.510 Euro/kg, Vortag 59.978 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,73 $/oz, Vortag 22,47 $/oz). Platin notiert seitwärts (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 904 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 948 $/oz, Vortag 932 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 80,41 $/barrel, Vortag 79,72 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,2 % auf 395,60 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,0 % auf 341,80 $. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 10,5 %, Royal Gold 3,5 % sowie Barrick und Agnico jeweils 2,6 %. Bei den kleineren Werten geben New Gold 9,4 %, Belo Sun 9,1 % und Iamgold 5,3 % nach. Monument befestigen sich 8,0 %, GoGold 6,6 % und Northern Dynasty 2,9 %. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 7,9 %, Excellon 5,6 % und Silvercrest 5,5 %. Hochschild können 7,6 %, Santacruz 6,4 % und Sierra 4,4 % zulegen.

