Tesla mies, EZB-Zinsen unverändert, Fed killt Banken-Arbitrage!

Drei Themen sind zum Start in den heutigen Handelstag relevant: erstens die ziemlich miesen Zahlen von Tesla, zweitens beendet die Fed überraschend mit sofortiger Wirkung die Zins-Arbitrage für Banken, und drittens wird die EZB versuchen, die Hoffnung auf bald schnell sinkende Zinsen auf der heutigen Sitzung zurück zu weisen. Dazu kommen heute wichtige US-Konjunkturdaten, vor allem die erste Veröffentlichung des US-BIP. An der Wall Street dürfte darüber hinaus die Frage im Vordergrund stehen, ob Tesla nun den Kreis der Magnificent 7-Aktien endgültig verläßt. Und wie werden vor allem die Aktien der US-Regional-Banken auf die doch überraschenden Maßnahmen der Fed reagieren? Wichtig heute auch die Reaktion auf die EZB-Aussagen mit Blick auf die Zinsen: werden die Märkte Lagarde und Co wirklich glauben?

Hinweise aus Video: