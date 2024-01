Hypoport verzeichnet einen langsamen Anstieg der privaten Immobilienfinanzierungen, erstmals seit Einbruch des Gesamtmarktes sei im vierten Quartal das Transaktionsvolumen auf der hauseigenen Internet-Kreditplattform Europace gestiegen. Der Gesamtmarkt normalisiere sich trotz ausgebliebener politischen Unterstützung wieder, so Hypoport-Chef Ronald Slabke. Diese Entwicklung wird nach seinen Einschätzungen im Gesamtjahr 2024 anhalten. Genauere Zahlen zum Gesamtjahr 2023 wird die in Lübeck ansässige Firma am 11. März mitteilen.

Kurzfristig geht was…

Um die Erholungsbewegung der letzten Monate weiter ausbauen zu können, bedarf es Wochenschlusskurse deutlich über dem Niveau von 200,00 Euro. In diesem Szenario könnte Hypoport dann die Zwischenhochs aus August 2022 bei 258,20 Euro in Angriff nehmen, darüber den Bereich um 324,00 Euro. Ein Verbleib in dem vergleichsweise flachen Aufwärtstrend bestehend seit September 2022 wäre dagegen als neutral zu bewerten. Rücksetzer unter 143,00 Euro könnten dagegen größere Verluste auf 116,60 Euro und damit die untere Trendbegrenzung auslösen. Aktuell scheint es jedoch so zu sein, dass Bullen bei Hypoport einen neuerlichen Test der Hürde von 200,00 Euro anstreben.

Hypoport SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: