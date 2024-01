ConocoPhillips verzeichnet in den ersten Handelstagen des neuen Jahres deutliche Kursverluste. Bereits das 4. Quartal 2023 war von Korrekturtendenzen geprägt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.12. hieß es unter anderem „[…] Die Zone 110 US-Dollar / 115 US-Dollar, die man mittlerweile auf 117 US-Dollar erweitern muss, steht noch immer im Fokus des Handelsgeschehens. ConocoPhillips gelang es zuletzt nicht, entscheidend in Richtung 120 US-Dollar vorzustoßen. Die Schwäche der Ölpreise wirkt in der aktuellen Situation wie Ballast. Gegenwärtig steht der Unterstützungsbereich um 110 US-Dollar im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 110 US-Dollar würde die Aktie in puncto Bodenbildung zurückwerfen und ihr gleichzeitig weiteres Abwärtspotential in Richtung 105 US-Dollar bzw. 100 US-Dollar offerieren.“

In der Folgezeit versuchte sich ConocoPhillips zunächst an einem Ausbruch auf der Oberseite. Die Widerstandszone um 115 US-Dollar / 117 US-Dollar wurde durchbrochen. Der Vorstoß überwand kurzzeitig die 120 US-Dollar, ehe mit dem Jahresbeginn Gewinnmitnahmen einsetzten. Für ConocoPhillips wurde es zuletzt eng, als die Aktie unter die 110 US-Dollar in Richtung 105 US-Dollar abtauchte.

Aktuell ist ConocoPhillips um Schadensbegrenzung bemüht. Die 110 US-Dollar stehen gegenwärtig im Fokus des Handelsgeschehens. Eine Rückkehr über die 110 US-Dollar würde das Chartbild stabilisieren, zumal die 200-Tage-Linie knapp darüber verläuft. Ein Vorstoß über die 110 US-Dollar würde sofort die Zone 115 US-Dollar / 117 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Doch die Unterseite sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ein Rücksetzer unter die 105 US-Dollar würde die Unterstützung bei 100 US-Dollar auf den Plan rufen.

ConocoPhillips hat für den 08. Februar die Veröffentlichung der Q4-Daten angekündigt.