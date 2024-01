Zinsen: Märkte zeigen der EZB den Stinkefinger!

EZB-Chefin Lagarde hat bei der heutigen Sitzung erneut erklärt, dass die Notenbank die Zinsen erst ab Sommer senken werde - aber die Märkte glauben das nicht und wetten noch stärker als zuvor, dass die EZB schon ab April die Zinsen deutlich senken wird (in 2024 um 1,5%). Das zeigt sich auch daran, dass der Euro fällt, ebenso wie die Renditen deutscher Staatsanleihen. Man könte also sagen: die Märkte zeigen Lagarde und Co den Stinkefinger! Die Wall Street heute mit leichten Gewinnen, nachdem das US-BIP zwar besser war als erwartet - aber die darin enthaltene Preis-Komponenten niedriger ausgefallen sind (daher weiter Hoffungen auf Zinssenkungen). Bei der Tesla-Aktie dagegen ein Massaker - Tesla wird von praktisch allen Analysten heute abgestuft..

