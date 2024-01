In der Welt der Elektroauto-Start-ups herrscht ein harter und unerbittlicher Wettbewerb, was sich deutlich in den sinkenden Aktienkursen widerspiegelt. Polestar steht eine besonders harte Zeit bevor. Das betonte jüngst auch der Analyst Daniel Roeska von Bernstein, der in seiner Analyse zu einem düsteren Schluss kommt: Die Polestar-Aktie sei "auf dem Weg ins Niemandsland". Er empfiehlt, die Aktie zu verkaufen.

Roeska veröffentlichte am Dienstagabend eine Analyse zu Polestar-Aktie und löste mit einem Kursziel von nur 1,15 US-Dollar einen Verkaufsimpuls aus. Er betont zwar, dass ihm die Fahrzeuge von Polestar, die im Wesentlichen als höherwertige Volvos angesehen werden, durchaus gefallen, ebenso wie die Asset-Light-Strategie des Unternehmens, das keine eigenen Produktionsanlagen besitzt. Dennoch sieht er schwierige Zeiten auf Polestar zukommen. Roeska prognostiziert, dass das Unternehmen seine Ziele für 2025 verfehlen wird, 25 Prozent mehr ausgeben muss als geplant und zusätzliches Kapital benötigt.