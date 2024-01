Aus technischer Sicht deutet sich zudem eine größere Bodenbildungsphase seit Anfang November letzten Jahres an, die in Form einer schiefen SKS-Formation daherkommt. Eine erfolgreiche Auflösung dieser könnte unmittelbares Aufwärtspotenzial an einen seit Mitte September bestehenden Abwärtstrend freisetzen.

Trendumkehr immer wahrscheinlicher

Um die angesprochene inverse SKS-Formation aus dem Zeitraum seit Anfang November letzten Jahres erfolgreich aufzulösen, bedarf es Wochenschlusskurse oberhalb von 82,50 US-Dollar. Das hierdurch freigesetzte Aufwärtspotenzial dürfte in einem ersten Schritt an 85,04 und darüber in den Bereich des laufenden Abwärtstrends um 86,71 US-Dollar heranreichen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Verluste auf 78,68 US-Dollar wären dagegen kurzfristig unproblematisch, erst darunter würde ein Aufwärtstrendbruch mit entsprechendem Korrekturpotenzial an 76,65 US-Dollar drohen. In der Folge könnten danach allerdings noch einmal die Verlaufstiefs aus dem abgelaufenen Jahr bei 72,33 US-Dollar angesteuert werden.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: