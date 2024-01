Eine schwächelnde Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen wird beim Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics für einen tristen Jahresstart sorgen. Konzernchef Jean-Marc Chery stellt für das erste Quartal einen Umsatzrückgang in Aussicht. Für den Aktienkurs von Infineon sind vor allem die Chancen im Autobereich wichtig. Hier sieht STMicroelectronics eine stabile Nachfrage. Möglicherweise zieht die EZB in den kommenden Monaten eine Zinssenkung in Erwägung, was den Absatz von Automobilen stärken könnte. In weiterer Folge sollten sich auch die Halbleiter von Infineon besser verkaufen. Ein zusätzlicher Wegweiser für Marktteilnehmer stellt die Öffnung der Bücher von Infineon für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 dar. Der Termin ist für den 6. Februar 2024 anberaumt.

