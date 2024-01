Cathie Wood ist bekannt dafür, in schwierigen Zeiten in Unternehmen zu investieren, die sie für langfristig erfolgreich hält. Ark Invest kaufte am Donnerstag über seine beiden Fonds Ark Innovation ETF (ARKK) und Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) insgesamt 177.870 Tesla-Aktien. Das Investment hatte einen Gesamtwert von 32,48 Millionen US-Dollar.

Der Zeitpunkt des Kaufs war kritisch, da der Kurs der Tesla-Aktie um 12,1 Prozent auf 182,63 US-Dollar gefallen war, den niedrigsten Stand seit Mai 2023. Der Ausverkauf wurde durch enttäuschende Gewinnprognosen und Warnungen vor einem verlangsamten Wachstum in den kommenden Jahren ausgelöst.