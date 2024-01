Cathie Wood hat diese Woche ihre Ansichten über die Bedeutung von Bitcoin erneut bekräftigt. In einem Videointerview mit CNBC sprach sie über die Einführung von börsengehandelten Fonds (ETFs), die auf dem Echtzeit-Kassakurs von Bitcoin basieren. Die neuen Fonds haben in der Anfangsphase etwas an Wert verloren, aber Wood hatte das erwartet.

Cathie Wood gilt als äußerst bullish was den Bitcoin betrifft. Sie wirbt schon seit Jahren für die größte und älteste Kryptowährung und nennt kühne Kursziele wie 1,48 Millionen US-Dollar pro Coin bis zum Jahr 2030. Die Fonds von Ark Invest halten Bitcoin nicht direkt, sondern setzen stattdessen auf indirekte Anlagen wie Investmentfonds und kryptoorientierte Aktien. Woods Ark-Team verwaltet allerdings einen der neuen Bitcoin-Spot-ETFs: Den Ark 21Shares Bitcoin ETF mit einem verwalteten Bitcoin-Vermögen von 481 Millionen US-Dollar.

Eine Welle der Spekulation über den massiven Rückzug von Anlegern aus Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) hat den Bitcoin-Preis in dieser Woche erstmals seit fast zwei Monaten auf unter 39.000 US-Dollar sinken lassen. Laut JPMorgan-Analysten sei aber eine Trendwende in Sicht. "Die Mehrheit der Gewinnmitnahmen bei GBTC ist bereits abgeschlossen", so Nikolaos Panigirtzoglou, der Leiter der Marktstrategie bei JPMorgan, in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Und weiter: "Das würde bedeuten, dass der Großteil des Abwärtsdrucks auf Bitcoin, der durch diese Verkäufe verursacht wurde, nun größtenteils vorbei sein sollte."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Tipp aus der Redaktion Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Diese Trading-Strategie fackelt nicht lange. Bis zum 31. Januar gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos! Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Diese Trading-Strategie fackelt nicht lange. Bis zum 31. Januar gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos! Jetzt hier sichern!