Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat Dokumente veröffentlicht, in denen Tesla erklärt, dass Softwareprobleme dazu führen könnten, dass das Kamerabild beim Rückwärtsfahren nicht angezeigt werde. Dieses Problem könne das Unfallrisiko erhöhen, warnt die NHTSA.

Tesla hat einen Rückruf von fast 200.000 Fahrzeugen in den USA angekündigt. Grund für den Rückruf ist ein möglicher Ausfall der Rückfahrkamera beim Einparken. Der Rückruf betrifft bestimmte Modelle aus dem Jahr 2023, darunter die Modelle Y, S und X. Alle betroffenen Fahrzeuge sind mit dem "Full Self-Driving"-System 4.0 ausgestattet und verwenden die Software-Versionen 2023.44.30 bis 2023.44.30.6 oder 2023.44.100. Dies berichtet der US-Nachrichtensender CBS News.

Tesla betont in den Unterlagen, dass bisher keine Unfälle oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Fehler gemeldet wurden. Zudem sei das Problem bereits durch ein Online-Software-Update behoben worden. Die Fahrzeugbesitzer sollen ab dem 22. März per Brief über den Rückruf informiert werden.

Die ersten Beschwerden über das Kameraproblem waren Ende Dezember 2023 eingegangen. Am 12. Januar entschied sich Tesla für einen Rückruf, wie aus der Kommunikation mit der NHTSA hervorgeht. Bis zum 22. Januar hatte Tesla bereits 81 Garantieansprüche erhalten, die mit dem Kameraproblem in Zusammenhang stehen könnten.

Die vergangenen Wochen waren für Tesla besonders schwierig. Im Dezember rief das Unternehmen mehr als zwei Millionen Fahrzeuge von vier verschiedenen Modellen zurück, um einen Fehler im Autopilot-System zu beheben. Dies geschah nach langwierigen Untersuchungen der NHTSA zu einer Reihe von Unfällen, von denen einige tödlich endeten, die mit der Autopilot-Technologie in Verbindung gebracht wurden.

Ebenfalls im Dezember rief Tesla mehr als 120.000 Fahrzeuge der Modelle S und X (Baujahre 2021-2023) zurück, weil sich die Türen bei einem Unfall entriegeln und öffnen konnten, was das Verletzungsrisiko erhöhte. Auch diese Probleme wurden durch Software-Updates behoben.

Diese Woche warnte Tesla zudem, dass das Unternehmen seine Produktionsziele für das laufende Jahr wahrscheinlich nicht erreichen werde. Dies führte zu einem massiven Ausverkauf bei der Tesla-Aktie.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 170,4EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

