Am Vortag hieß es im Insight: "Der Widerstand bei 400 Euro wurde erreicht, aber bisher noch nicht nachhaltig überschritten. Sollte es zu einem Ausbruch über die Marke von 400 Euro kommen, wäre zunächst ein Hochlauf bis 405 Euro zu erwarten. In der Folge dann ein Hochlauf bis 410 und 420 Euro. Rückläufe sollten nun am alten Widerstand bei 392 Euro auslaufen, der nun zur Unterstützung gedreht ist."

Der Rücklauf ist gestartet und sollte wohl nur den Bereich der Unterstützung von 392 Euro erreichen, wo aktuell auch der 10er-EMA notiert. In diesem Bereich könnten die Aktien der Münchener Rück dann wieder nach oben abprallen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Long-Positionen könnten sich erneut im Bereich von 392 Euro anbieten.