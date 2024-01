Rendite von 280 Prozent, 250 Prozent, 200 Prozent – in unserem Markenwertportfolio Marathon mit klassischen Optionsscheinen ist dies eher die Regel als die Ausnahme. Wir konnten 2023 einen TOP-Trade nach dem anderen landen, weil wir nicht nur auf sehr starke Marken – vermehrt aus dem Tech-Bereich – setzen, sondern sie dann einsammeln, wenn sie nicht überteuert sind. Dann investieren wir mit klassischen Optionsscheinen! Sehen Sie selbst, wie sich unser Investment mit WKN DW61RC in Amazon entwickelt hat. Genauso sieht es bei xx aus. Die abgeschlossenen Trades haben wir Ihnen hier zusammengestellt, unsere Abonnenten haben sie GENAU SO ausgeführt, da wir mit Limits arbeiten und jeder zu unseren Kursen einkaufen kann. NEUE Trades 2024 gibt es jeden Monat bei uns im Abo-Dienst. SIE können dabei sein und unser Markenwertportfolio Marathon ebenso wie unser Markenwertportfolio Turbo erwerben. Im Markenwertportfolio Turbo duellieren sich unsere TOP-Titel Nvidia mit 640 Prozent Gewinn und Meta mit 500 Prozent Gewinn.

Bis Ende Januar können Sie unsere Abo Markenwert oder unser ABO Feingold Komplett mit CODE daxRekord mit Ermäßigung zum Start in’s Jahr abschließen. Einfach auf der Bestellseite INVESTING oder Markenwert bei „Gutschein“ eingeben.