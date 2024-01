Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco überschrieben wir am 22. Januar mit der Frage „Nur Gewinnmitnahmen oder doch schon die obere Trendumkehr?“

Die Aktie sah sich damals knackigen Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Die Vehemenz des Rücksetzers ließ zunächst nicht viel Gutes erwarten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Zuletzt setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Rücksetzer weist bereits eine beachtliche Dynamik auf und nähert sich nun mit großer Vehemenz der wichtigen Unterstützung von 60 CAD. Damit taucht die Korrektur in eine wichtige Phase ein. Ein Rücksetzer unter die 60 CAD würde den nächsten wichtigen Unterstützungsbereich bei 56,7 CAD in den Fokus rücken. Sollte auch dieser nicht halten, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Kurzum. Die Kursrally fordert gegenwärtig ihren Tribut in Form einer Korrektur. Im besten Fall spielt sich diese oberhalb von 60 CAD ab. Ein Rücksetzer unter die 56,7 CAD würde hingegen weiteres Abwärtspotential in Richtung 50 CAD eröffnen. Um die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 70 CAD…“

Die Gewinnmitnahmen haben eine ordentliche Kerbe in den Kursverlauf der Cameco-Aktie geschlagen. Allerdings blieben die zuletzt thematisierten Unterstützungen bei 60 CAD bzw. 56,7 CAD ungefährdet. Damit verläuft die Konsolidierung, obgleich sie bereits ein beachtliches Ausmaß angenommen hat, weiterhin im grünen Bereich.

Der Uranproduzent hat die Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2023 für den 08. Februar angekündigt. Spätestens mit den Zahlen kommt das Kursniveau der Aktie auf den (fundamentalen) Prüfstand.

Kurzum. Die Gewinnmitnahmen haben zuletzt etwas an Dynamik verloren. Cameco kann sich weiterhin oberhalb von 60 CAD halten. Die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ist somit jederzeit möglich. Eine Bewegung über die 69 CAD würde aus charttechnischer Sicht den entsprechenden Startschuss liefern. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für Cameco doch noch unter die 56,7 CAD / 55,5 CAD gehen.