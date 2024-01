Gold stabil

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.020 auf 2.019 $/oz marginal nach. Heute Morgen befestigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.027 $/oz um 6 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Krankenstand erreicht 2023 ein neues Rekordhoch. Seit 2021 ist der Krankenstand um 30 % von 4,0 auf 5,2 % gestiegen.



Kommentar: Dass der sprunghafte Anstieg des Krankenstands und die parallel angestiegene Erhöhung der Sterblichkeitsrate mit dem Beginn der sogenannten Coronaimpfungen zusammenfällt, wird in den selbsternannten Qualitätsmedien nicht thematisiert.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar stabil (aktueller Preis 60.079 Euro/kg, Vortag 59.954 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,90 $/oz, Vortag 22,86 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 910 $/oz, Vortag 890 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 936 $/oz, Vortag 922 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 83,92 $/barrel, Vortag 82,20 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex notiert unverändert bei 399,80 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,1 % auf 344,40 $. Bei den Standardwerten verbessert sich B2 Gold 1,1 %. Franco-Nevada und Alamos geben jeweils 1,2 % nach. Bei den kleineren Werten können Northern Dynasty und First Mining jeweils 4,4 % sowie Lundin 3,9 % zulegen. Novagold fallen 5,0 %, Iamgold 3,8 % und Galiano 3,5 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 9,3 % und Bear Creek 7,3 %. Americas Silber, Abra und Gatos fallen jeweils 3,2 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 3