Die militanten Huthis im Jemen greifen seit November Handelsschiffe im Roten Meer an, ungeachtet der Gegenangriffe der amerikanischen und britischen Streitkräfte. Der größte Teil des Containerschiffsverkehrs, darunter auch Schiffe von Giganten wie Maersk und Hapag-Lloyd , meidet das Gebiet und fährt stattdessen um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika. Die Frachtraten für Schiffe, die von Asien nach Europa fahren, haben sich verdreifacht, während sich die Raten für Schiffe, die in die USA fahren, verdoppelt haben, da die Verfügbarkeit von Tankern insgesamt zurückgegangen ist. Eine Dürre im Bereich des Panamakanals hat das Problem noch verschärft, da auch durch diese Abkürzung weniger Schiffe fahren können.

Die Blockade wirkt sich bereits auf verschiedene Sektoren der Weltwirtschaft aus, allerdings in unterschiedlicher Weise - für einige Unternehmen steigen die Renditen, während sie für andere sinken. Öl- und Containerschifffahrtsunternehmen könnten einen Aufschwung erleben, während einige Hersteller von Gütern, die von Importen und Exporten abhängig sind, leiden könnten.

Laut Jefferies passieren rund 21 Prozent der weltweiten Containerschiffe den Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Ikea und Tesla gehören zu den Unternehmen, die von den Unterbrechungen betroffen sind.

Während Maersk und seine Konkurrenten ihre Schiffe wegen der Unruhen im Roten Meer umleiten mussten, profitierten sie von steigenden Frachtraten. Die Aktie von Maersk ist seit ihrem Tiefststand im November um 32 Prozent gestiegen. Die Aktie von Hapag-Lloyd hat sich seit ihrem Dezember-Tief um 49 Prozent verteuert – und das Unternehmen bietet jetzt sogar Landrouten durch Saudi-Arabien von Städten am Persischen Golf zu denen am Roten Meer an, um die Störungen zu überbrücken.

Sie haben auch einige Investitionsmöglichkeiten geschaffen. Insbesondere die Raten für Ölproduktentanker der Kategorie Long Range II (LR2) sind laut Platts auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Für die Jahre 2022 und 2023 liegen die Raten bei durchschnittlich 40.000 US-Dollar pro Tag. In der vergangenen Woche haben sie laut Jefferies die Marke von 100.000 US-Dollar überschritten. Laut Jefferies-Analyst Omar Nokta besitzt Scorpio Tankers mehr Tanker als jedes andere Unternehmen und dürfte bei steigenden Raten erhebliche Gewinne erzielen. Er erhöhte sein Kursziel von 74 US-Dollar am Freitag auf 90 US-Dollar. Das bedeutet ein Kurspotenzial von 26 Prozent für die Aktie, die am Freitag bei 71,65 US-Dollar schloss.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion Inflation, Zins-Entscheide, Bankenpleiten, Ukraine-Konflikt. Die Liste der Faktoren, die Börsenkurse direkt beeinflussen ist lang. Und es geht immer schneller. Eine kleine Meldung reicht heute schon aus, um ein Depot zu zerpflücken. Die einzige Lösung: Man muss dem Markt einen Schritt voraus sein. Lernen Sie jetzt FAST BREAK kennen, den Börsendienst von Charttechnikexperte Stefan Klotter. Inflation, Zins-Entscheide, Bankenpleiten, Ukraine-Konflikt. Die Liste der Faktoren, die Börsenkurse direkt beeinflussen ist lang. Und es geht immer schneller. Eine kleine Meldung reicht heute schon aus, um ein Depot zu zerpflücken. Die einzige Lösung: Man muss dem Markt einen Schritt voraus sein. Lernen Sie jetzt FAST BREAK kennen, den Börsendienst von Charttechnikexperte Stefan Klotter. Bis zum 31. Januar gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos. Es lohnt sich also schnell zu sein. Hier mehr erfahren