Fehlender Boden

Obwohl noch kein ausgeprägter Boden in der Tesla-Aktie ausgemacht werden kann, steigt die Wahrscheinlichkeit im besagten Unterstützungsbereich zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar auf eine technische Gegenbewegung. Diese könnte in einem ersten Schritt an 194,07 US-Dollar und darüber an 217,80 US-Dollar heranreichen. Ein Kursrutsch unter 146,50 US-Dollar würde dagegen das Schicksal der Aktie auf absehbare Zeit besiegeln, Abschläge auf 101,80 und darunter 91,49 US-Dollar müssten zwangsläufig eingeplant werden.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: