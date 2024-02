Kein Wunder, dass die Wall Street vor den Zahlen der großen US-Tech-Konzerne, die eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen auf die Waage bringen, wenig verändert ist - aber der heute steigende VIX zeigt ein gewisses Absicherungsbedürfnis: man will nicht verkaufen, sichert sich aber durch eine Long-Position im "Angstbarometer" VIX ab, falls etwas schief läuft. Denn die Erwartungen der Wall Street an die Zahlen von Big Tech sind hoch - und dazu kommt noch die Fed-Sitzung am Mittwoch und zentrale US-Konjunkturdaten mit der Frage, ob es wirklich ein soft landing der US-Wirtschaft geben wird. Es steht also viel auf dem Spiel nach den heftigen Kursanstiegen der US-Aktienmärkte: ist die KI-Euphorie wirklich durch die Zahlen von Big Tech begründet? Wichtig ist besonders Microsoft..

Hinweise aus Video:

Das Video "Wall Street: 10 Billionen im Risiko, VIX steigt!" sehen Sie hier..