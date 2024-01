Kommt es bei EUR/USD auf Wochenschlusskursbasis zu einem Schlussstand von unter 1,0810 US-Dollar, würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturfortsetzung an 1,0756 und darunter 1,0713 US-Dollar drastisch zunehmen und sich für ein Short-Investment qualifizieren. Eine rasche Rückkehr mindestens über 1,0920 US-Dollar würde dagegen die Korrektur der letzten Wochen beenden und dürfte in der Folge für Kursgewinne an 1,0981 bzw. 1,1017 US-Dollar sorgen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald ein Wochenschlusskurs unterhalb von 1,0810 US-Dollar vorliegt, steigen die Chancen auf eine Korrekturbewegung an 1,0713 US-Dollar merklich an und kann über entsprechende Short-Positionen abgedeckt werden. Hierzu könnte dann beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM7SVZ zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 50 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 2,77 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung könnte in diesem Szenario bei 1,0830 US-Dollar angesetzt werden, dies entspräche im Zertifikat einem Stopp-Kurs von 1,68 Euro. Doch zu voreilig sollten Investoren auch nicht vorgehen, entscheidende Wirtschaftsdaten stehen am Mittwoch an und sollten zunächst noch abgewartet werden.