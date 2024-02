Das US-Justizministerium (DOJ) hat am Montag einen bahnbrechenden Fall im Bereich der Kryptowährungsbetrügereien bekannt gegeben. Gegen zwei Personen wurde Anklage erhoben und eine weitere Person hat ein Schuldeingeständnis wegen ihrer Beteiligung an einem weltweiten Betrugsprogramm abgelegt, das unter dem Namen HyperFund bekannt ist und ein Volumen von 1,9 Milliarden US-Dollar hat.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat ebenfalls zwei dieser Personen wegen ihrer Rolle in dem mutmaßlichen Pyramidensystem, das 2022 zusammenbrach, in einer Zivilklage angeklagt. Laut Nicole Argentieri, der amtierenden stellvertretenden Generalstaatsanwältin, behaupteten die Angeklagten fälschlicherweise, dass Investoren von HyperFund signifikante Einnahmen aus Kryptowährungs-Mining-Transaktionen erhalten würden, die in Wirklichkeit gar nicht existierten. US-Staatsanwalt Erek Barron beschrieb das Ausmaß des Betrugs als "atemberaubend".