Eine Umfrage des Digitalberatungsunternehmens Etribes unter 614 Verbrauchern zeigt, dass sie Lieferzeiten beim Online-Kauf als weniger wichtig einschätzen. 58 Prozent sind bereit, eine Woche auf ihr Paket zu warten, wenn sie 20 Prozent sparen können. Für E-Commerce-Unternehmen wie Amazon, Zalando oder Mediamarkt sind dies schlechte Nachrichten. Denn das bedeutet, dass ihre chinesischen Konkurrenten Temu und Shein in Deutschland voraussichtlich noch mehr Umsatz erzielen werden. Damit sind die Aussichten für deutsche Online-Händler weiterhin schlecht. Das zeigen bereits aktuelle Zahlen der Einzelhändler. Bei Zalando gingen die Umsätze im dritten Quartal um 3,2 Prozent zurück. Nach Zahlen des Onlinehandelsverbandes BEVH betrug der Umsatzrückgang im gesamten deutschen Onlinehandel im vergangenen Jahr 12,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund plant Zalando beträchtliche Gewinnsteigerungen.

Bereits 2023 waren die Papiere von Zalando mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex. 2022 waren sie mit einem Verlust von mehr als 50 Prozent Vorletzter gewesen. Die Bestmarke von fast 106 Euro von Mitte 2021 ist weit entfernt. Damals - mitten in der Corona-Pandemie - brummte der Online-Handel. Aktuell hat sich der Kursverlauf vom All-Time-Low vom 18. Januar 2024 bei 15,95 Euro deutlich nach oben abgesetzt und die Widerstände bei 17,10 Euro und 19,13 Euro durchbrochen. Zalando hat einen steilen Kursabstieg hinter sich gebracht und sollte sich langsam einer fairen Bewertung nähern. Die geplanten Gewinne weisen von 2023 bis 2026 steil nach oben. So steigt der erwartete Gewinn auf Basis 2023 um 465 Prozent, um im Jahr 2026 bei 1,72 anzukommen. Das erwartete KGV 2026 liegt somit aktuell bei 11,03. Dies entspricht nicht mehr der Bewertung eines Wachstumsunternehmens. Dennoch scheint es legitim, das geplante Gewinnwachstum als sehr sportlich einzuordnen, obwohl sich der Unternehmensfokus auf das Erzielen von Gewinnen geändert hat. Wachstum um jeden Preis gehört bei Zalando der Vergangenheit an.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz: