Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research erklärt: "In der neuen Handelswoche könnte insbesondere die Fed-Notenbanksitzung zur Wochenmitte über Wohl und Wehe entscheiden. Auch die US-Arbeitsmarktdaten gilt es gen Wochenschluss im Auge zu behalten. Abzuwarten gilt, ob nach der erstmaligen Lancierung zahlreicher Bitcoin-Spot-ETFs in den USA neues Kaufinteresse initiiert werden kann."

Die Anleger gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen wird, hoffen aber auf Hinweise, dass sie bald mit Zinssenkungen beginnen wird. Niedrigere Zinsen könnten die allgemeine Risikobereitschaft und den Technologiesektor ankurbeln, beides positive Faktoren für den Bitcoin.

"Das Zinsumfeld arbeitet immer noch zugunsten von Bitcoin", sagte Callie Cox, Analystin bei der Investmentfirma eToro gegenüber CNBC. "Die Inflation ist auf den Zielwert der Fed gefallen und sie hat ein starkes Argument für eine Zinssenkung in den kommenden Monaten."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

