Wall Street vor Big Tech-Zahlen: Die Janet Yellen-Rally!

Die Wall Street zunächst wenig verändert vor den heute startenden Zahlen der großen US-Tech-Firmen - aber dann kam Janet Yellen und sorgte für eine Rally! Denn das US-Finanzminsterium wird über die Emission von Anleihen weniger Schulden aufnehmen als erwartet - das brachte die Renditen unter Druck und gab so den Aktienmärkten der Wall Street Rückenwind. Allerdings ist die minimal geringere Schuldenaufnahme von Janet Yellen nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein angesichts des US-Schuldentsunamis - und daher eigentlich irrelevant, denn esändert nichts an der ausufernden Verschuldung, für die die USA über eine Billion Dollar an Zinsen zahlen müssen pro Jahr. Heute nachbörslich die Zahlen von Microsoft und Alphabet - vor alle die Microsoft-Aktie ist stark überkauft..

Hinweise aus Video: