Goldaktien weltweit freundlich

Kanzler Olaf Scholz ruft dazu auf, Migranten in Deutschland gegen rechtsextreme Kräfte zu verteidigen: „Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte: Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören“. Allen Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund versicherte Scholz: „Sie gehören zu uns! Unser Land braucht Sie!“ (Quelle: Deutsche Welle).

Afghane (30) vergewaltigt eine Frau (19) im ICE. Vor Gericht sagt er: „Mir war danach“ und was hier im Gericht vor sich geht, ist alles „Bla, Bla“. Er kam 2015 nach Deutschland, kann weder lesen noch schreiben und ist wegen Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern vorbestraft. Drei Monate saß er in einer Psychiatrie (Quelle: Bild.de).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 60.552 Euro/kg, Vortag 60.079 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,17 $/oz, Vortag 22,90 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 929 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 936 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 82,42 $/barrel, Vortag 83,92 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % auf 401,40 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,7 % auf 346,90 $. Bei den Standardwerten verbessert sich Newmont um 1,3 %. Endeavour gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 24,8 %, GoGold 15,8 % und I-80 Gold 8,4 % an. New Gold fallen 9,6 %, Gold Resource 7,8 % und Northern Dynasty 5,6 %. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 36,2 %, Sierra 31,5 % und Bear Creek 13,6 %. Minaurum brechen 37,8 %, Mandalay 18,0 % und Abra 14,8 % ein.