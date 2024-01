Im Februar 2021 markierte AirBnB noch bei 220,00 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, das Geschäft kam allerdings nicht so recht in Schwung, die Aktie tendierte zunächst grob seitwärts. Ab Anfang 2022 musste das Papier entsprechend Federn lassen und markierte bei 81,91 US-Dollar schließlich das vorläufig letzte Verlaufstief. Seit dem Jahreswechsel 2022/23 herrscht aber wieder eine solide Erholungsbewegung, in derer AirBnB Ende Juli auf 154,95 US-Dollar zulegen konnte. Genau diese Hochs rücken nach der Konsolidierung der letzten Monate jetzt wieder in den engeren Fokus der Anleger, bei einem Durchbruch könnte sich hieraus ein frisches Folgekaufsignal erfolgen. Zahlen zum Schlussquartal 2023 legt das Unternehmen am 13. Februar 2024 vor.

Anleger klar positioniert