Der norwegische Staatsfonds, mit einem Vermögen von 1,6 Billionen US-Dollar (1,48 Billionen Euro) der weltweit größte seiner Art, hat erstmals seit 2018 sein Anlageziel verfehlt. Die Verluste im Immobiliensektor bremsten den weltgrößten Aktien-Investor aus, trotz einer allgemeinen Erholung der Aktienmärkte.

Der Fonds verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinn von 16,1 Prozent, was rund 213 Milliarden US-Dollar entspricht. Er blieb jedoch 18 Basispunkte unter seinem Benchmark. Der Fonds, der sich an dem FTSE Global All Cap Index für Aktien und den Bloomberg Barclays-Indizes für festverzinsliche Wertpapiere orientiert, wurde durch seine Immobilieninvestitionen belastet.