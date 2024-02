Unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index überschrieben wir Ende 2023 an dieser Stelle mit der Frage: „Mit Schwung ins neue Jahr?“.

In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die robuste Kursentwicklung des Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) spiegelt die guten Rahmenbedingungen für Gold-Silberproduzenten wider. Ein Goldpreis jenseits der 2.000 US-Dollar, Silber auf einem moderaten Niveau und konsolidierende Ölpreise (Stichwort Produktionskosten) machen Produzentenaktien aktuell interessant. […] Der Jahresbeginn verspricht unter diesem Aspekt spannend zu werden. Eine Bewegung über die 255 Punkte könnte dem HUI die Tür in Richtung 280+ Punkte öffnen. Ein solches Szenario setzt allerdings robuste Gold- und Silberpreise voraus. Insofern gilt es, die Entwicklung der Edelmetalle im Auge zu behalten. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 220 Punkten zu verorten. Sollte es für den HUI darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Schwung und eine gewisse Bewegungsdynamik entwickelten sich zu Jahresbeginn in der Tat; allerdings nahm das Ganze nicht die (aus bullischer Sicht) erwartete Richtung.

Statt einer Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 280 Punkte bestimmten Gewinnmitnahmen und Konsolidierungsbestrebungen bislang das Handelsgeschehen im Januar.

Die Konsolidierung bei Gold und Silber und die Ungewissheit im Vorfeld der Leitzinsentscheidung der Fed (Mittwoch, 31. Januar) lähmen den Gold-Silber-Sektor gegenwärtig, was sich auch in der aktuellen Entwicklung des Arca Gold Bugs Index ablesen lässt.

Brechen wir die aktuelle Situation einmal auf die charttechnischen Aspekte herunter. Der Arca Gold Bugs Index scheiterte mit dem Ausbruch über die 255 Punkte. Die Tür in Richtung 280 Punkte blieb damit verschlossen, stattdessen erhöhte sich die Relevanz des 255er Widerstands.

Der Rücksetzer erlangte spätestens mit dem Bruch der 240 Punkte Bedeutung. Aktuell steht die nächste eminent wichtige Unterstützungszone 220 Punkte im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 220 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würde sich dem Index weiteres Abwärtspotential in Richtung 200 Punkte eröffnen. Anderseits könnte ein erfolgreicher Test der 220 Punkte auch die ideale Basis für einen Vorstoß auf der Oberseite bilden. Ein erstes potentielles Bewegungsziel wäre in diesem Fall der Bereich um 240 Punkte. Ein solcher Vorstoß setzt allerdings „passende“ Ergebnisse des Fed-Termins voraus.