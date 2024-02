Unsere Kommentierung zu Silber überschrieben wir Ende Dezember mit „Chartbild wirft Fragen auf.“. Silber tauchte zum damaligen Zeitpunkt unter den Preisbereich von 24 US-Dollar ab und lief damit Gefahr, weitere Abgaben zu provozieren.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Anfang Dezember nahm Silber den bis dahin limitierenden Preisbereich 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar ins Visier. Kurzzeitig sah es nach einem erfolgreichen Ausbruch aus, doch Ausbruchsbewegungen sind bekanntlich mitunter eine heikle Angelegenheit. Erlangt der entsprechende Versuch keine Relevanz sprich Höhe, kann ganz schnell der Wind drehen. Und so kam es auch bei Silber. Noch vor dem Erreichen des Kursbereichs um 26+ US-Dollar geriet der Vorstoß ins Wanken. Silber drehte nach unten ab… Der Rücksetzer entwickelte zwischenzeitlich veritable Dynamik, sodass sich das Edelmetall rasch unterhalb von 23 US-Dollar wiederfand. […] Kurzum. Silber ging mit etwas weniger als 24 US-Dollar aus dem Jahr. Das aktuelle Chartbild wirft Fragen auf. Auf der Unterseite weist das Edelmetall durchaus Risiken auf. Aktuell steht die 200-Tage-Linie im Fokus, die im Bereich von 23,6 US-Dollar verläuft. Ein bärisches Kreuzen würde das Chartbild eintrüben und könnte zudem weitere Abgaben in Richtung 23 US-Dollar oder gar in Richtung 22 US-Dollar provozieren. Mit Blick auf die Oberseite sind die Aufgabenstellungen klar definiert: Silber muss über die Zone 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar sowie 26+ US-Dollar.“

Es kam, wie es kommen musste. Silber geriet zum Jahresbeginn zunehmend unter Druck. Die mit dem Bruch der 24er Marke aktivierten Preis- und Bewegungsziele bei 23 US-Dollar und 22 US-Dollar wurden schnell erreicht. Immerhin gelang es dem Edelmetall, den Preisbereich von 22 US-Dollar zu verteidigen und so eine Ausdehnung der Korrektur noch einmal abzuwenden.

Die letzten Handelstage waren wiederum von einem Erholungsversuch geprägt. Silber löste sich von den 22 US-Dollar und setzte daraufhin die 23 US-Dollar unter Druck. Aktuell ist ein Ausbruchsversuch über die 23 US-Dollar zu beobachten. Das daraus resultierende Kaufsignal ruft die 24 US-Dollar auf den Plan. Im Bereich von 23,5 US-Dollar verläuft noch die 200-Tage-Linie.

Kurzum. Im Vorfeld des Fed-Termins lässt es Silber etwas ruhiger angehen. Die Rückeroberung der 23 US-Dollar hat dem Edelmetall etwas Luft verschafft. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es jedoch nun eines Vorstoßes über die 24 US-Dollar und damit einhergehend ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie. Ein Rücksetzer unter die 22 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.