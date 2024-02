Aus bullischer Sicht hätte Gold durchaus verheißungsvoller ins neue Jahr starten können. Die aktuelle Konstellation ist ambivalent, birgt sowohl Risiken als auch Chancen. Vieles wird von dem anstehenden Termin der US-Notenbank abhängen. Am 31. Januar wird man diesbezüglich mehr wissen. …

Rückblick. In unserer Kommentierung zu Gold von Ende Dezember hieß es noch „[…] Aus charttechnischer Sicht strotzt das Edelmetall gegenwärtig vor Stärke. Mit der Rückkehr über die 2.000 US-Dollar hat Gold seine Aufwärtsambitionen unterstrichen. Eine Bewegung über die 2.100 US-Dollar könnte einen weiteren Preisanstieg in Richtung 2.200 US-Dollar forcieren. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 2.000 US-Dollar gehen. Kurzum. Die Preisrally bei Gold hat vieles vorweggenommen. Sollten die Zinsen in den USA allerdings schneller oder deutlicher sinken, als derzeit angenommen, könnte es für Gold tatsächlich weiter nach oben gehen. Eine Bewegung in Richtung 2.200 US-Dollar sollte dann nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 2.000 US-Dollar beschränkt. Eine Bewegung unter die Zone 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.“

Die gute Nachricht vorweg. Gold lief in den letzten Wochen nie Gefahr, den markanten Unterstützungsbereich 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar zu gefährden und somit wurde auch keine Neubewertung der Lage notwendig.

Allerdings verpasste es das Edelmetall, das damals noch vorhandene Aufwärtsmomentum für eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung und somit für weitere Preissteigerungen zu nutzen. Die 2.100 US-Dollar blieben unerreicht. Gold kippte stattdessen in eine Konsolidierung. Kurzzeitig sah es hierbei sogar nach einem Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar aus, doch dieses Szenario konnte noch einmal abgewendet werden.

Die aktuelle charttechnische Konstellation birgt – wie eingangs bereits angerissen – Risiken, aber auch Chancen.

In den letzten Handelstagen entwickelte Gold wieder ein wenig mehr Aufwärtsdrang. Das Edelmetall löste sich von den 2.000 US-Dollar, obgleich der Vorstoß noch nicht überzeugend ist. Hierzu müsste Gold nachhaltig über die 2.050 US-Dollar laufen. Das wäre aus charttechnischer Sicht ein erster Meilenstein. Eine Bewegung über die 2.100 US-Dollar würde schließlich das Chartbild auf der Oberseite klären. Eine solche Bewegung wäre allerdings wohl nur bei entsprechenden Rahmenbedingungen sprich bei entsprechenden Resultaten des Fed-Termins kurzfristig möglich.

Obacht ist in der aktuellen Situation allemal geboten. Eine Enttäuschung über die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung könnte Gold unter Druck bringen. Ein Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar wäre ein starkes Warnsignal. Unverändert gilt: Eine Bewegung unter die Zone 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.