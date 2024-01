Bereits in den Vorwochen ist der DAX immer wieder am Widerstand bei 17.000 Punkten nach unten abgeprallt. Ob diesmal im weiteren Kursverlauf ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingt? Als Antrieb könnte möglicherweise der heutige US-Leitzinsentscheid am Abend um 20:00 Uhr dienen. Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wären mittelfristig wohl die Marken bei 17.300 und 17.500 Punkten die nächsten Anlaufziele.

Am heutigen Mittwoch stehen vor allem der US-Leitzinsentscheid um 20:00 Uhr sowie die anschließende Pressekonferenz um 20:30 Uhr im Fokus. In der Folge ist mit einer erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten zu rechnen. Dabei könnte es zunächst zu Abgaben und in der Folge dann zu einem schnellen weiteren Kursanstieg kommen.