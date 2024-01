Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Intel könnten die bullische Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Dienstag bestätigen und vor einem weiteren Hochlauf stehen. Nach dem Kursrutsch sind die Papiere stark überverkauft und saisonal betrachtet ist an den Aktienmärkten Ende Januar/Anfang Februar mit eher weiter steigenden Kursen in US-Wahljahren zu rechnen. Die US-Aktienmärkte zeigen sich insgesamt auch stark und sollten den Intel-Aktien Rückenwind geben. Solange das Vortagestief weitgehend hält, sind nun eher wieder steigende Notierungen bei den Intel-Aktien zu erwarten."

Die Papiere setzten doch wieder zurück, konnten das Tagestief vom Montag aber bisher noch verteidigen. Möglicherweise erhalten die Aktien von Intel nach dem heutigen US-Leitzinsentscheid neuen Aufschwung. Sollte es aber zu einem Kursrutsch aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart kommen, würde sich die Lage für die Aktien von Intel langfristig eintrüben.