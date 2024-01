Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Texas Instruments konnten sich nach dem Kursrutsch der Vorwoche im Bereich um den 50er- und 200er-EMA fangen und hier am Vortag nach oben abprallen. Die Titel gingen mit einer langen bullischen Tageskerze bei 166,04 Euro aus dem Handel und deuten weitere Aufwärtsdynamik an. Solange der 50er- und 200er-EMA, die aktuell nahe beieinander notieren, nicht mehr unterschritten werden, ist nun mit eher wieder steigenden Kursen bei den Aktien von Texas Instruments zu rechnen. Die erste Anlaufmarke bei einem weiteren Hochlauf wäre aktuell der 10er-EMA bei 167,93 USD, darüber dann das noch offene Gap vom 23. auf den 24. Januar bei 174,26 Dollar."

Die Papiere rutschten doch weiter ab und gingen direkt mit einem Gap-down in den Handel. Die Lage hat sich damit eingetrübt und die Titel müssen nun liefern und zügig über den 50er- und 200er-EMA ansteigen. Auf der Unterseite sind die Aktie weiterhin gut durch die breite Ichimoku-Wolke unterstützt, die als Auffangbereich der Korrektur dienen könnte. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist bisher weiterhin intakt. Möglicherweise erhalten die Papiere durch den US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend und das Wording der Pressekonferenz der US-Notenbank Fed neuen Auftrieb.