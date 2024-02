Die Aktion erfolgte im Rahmen eines gemeinsamen Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, des Landeskriminalamtes Sachsen und der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Leipzig II und richtete sich gegen zwei Personen, einen 40-jährigen Deutschen und einen 37-jährigen Polen. Ihnen wird vorgeworfen, gewerbsmäßig Urheberrechtsverletzungen begangen und die Erlöse aus diesen Straftaten gewaschen zu haben. Bis Ende Mai 2013 sollen sie das Raubkopieportal "movie2k.to" betrieben und Einnahmen aus Werbung und Abofallen in Bitcoins investiert haben.

Bereits im August 2020 gelang es einer unter dem Namen INES agierenden Sonderermittlungsgruppe aus LKA, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung, bei den Betreibern des Portals Bitcoins im Wert von über 25 Millionen Euro sicherzustellen. Den beiden Hauptverantwortlichen wird zusammen mit weiteren Beteiligten vorgeworfen, von Herbst 2008 bis Mai 2013 über 880.000 Raubkopien verbreitet und einen illegalen Streaming-Dienst angeboten zu haben.

Über die Verwendung der zuletzt in Sachsen sichergestellten Bitcoins ist noch nicht entschieden. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Bundeskriminalamt, dem FBI aus den USA und einer Münchner IT-Forensik-Firma unterstützt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

