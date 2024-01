Nachdem BYD in 2020 sehr stark von der Gunst der Anleger profitierte und von grob 40 HKD auf 333,00 HKD bis Sommer 2022 zulegen konnte, schwankt die Aktie mittelfristig zwischen 165,00 und 333,00 HKD grob seitwärts. Zum anderen hat sich in dieser Phase noch ein Abwärtstrend dazugesellt und blockierte bislang sämtliche Anstiegsversuche. Aktuell tendiert das Papier in Richtung seiner unteren Haltelinie talwärts. Sollte der Ausverkauf an dieser Stelle nicht gestoppt werden, müsste in naher Zukunft mit einem Verkaufssignal gerechnet werden.

Dunkle Wolken am Horizont