Die Fed stellte klar, dass Zinssenkungen in naher Zukunft nicht stattfinden werden. Die US-Aktienmärkte gerieten daraufhin unter Druck und zogen auch den DAX mit hinunter. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt und bisher ist der Rücksetzer lediglich als normale Korrektur zu sehen. Der DAX könnte im Bereich von 16.600/16.700 Punkten ein Verlaufstief bilden und in der Folge weiter hochziehen. Bisher ist mit eher weiter steigenden Kursen nach dem aktuellen Rücklauf zu rechnen.

An der Konjunkturfront stehen heute einige wichtige Daten zur Veröffentlichung an. Am heutigen Donnerstag wird um 09:55 Uhr der deutsche Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für Januar publiziert, um 10:00 Uhr folgt der gleiche Index für die Eurozone. Um 11:00 Uhr folgen die Verbraucherpreise (Vorabschätzung) für die Eurozone und für Italien. Um 13:00 Uhr wird mit Spannung der Leitzinsentscheid der britischen Notenbank Bank of England (BoE) erwartet.