Zinsen: Fed-Chef Powell killt die Euphorie!

Fed-Chef Powell hat es für "unwahrscheinlich" erklärt, dass die Zinsen bereits bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im März sinken würden - daraufhin ein Abverkauf der US-Aktienmärkte: der S&P 500 mit dem größten Tagesverlust seit September, 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gingen verloren. Damit killt Powell die zu große Euphorie in Sachen Zinsen und korrigiert damit seinen Fehler bei der letzten Pressekonferenz im Dezember, als der Fed-Chef mit seinen Aussagen über mögliche Zinssenkungen die "animal spirits" der Märkte befeuert hatte. Nach den Turbulenzen um die New York Community Bank gestern meldet heute Nacht eine japanische Bank Schieflagen aufgrund der Probleme am US-Gewerbeimmobilienmarkt - beginnt nun eine neue Bankenkrise, die die US-Notenbank dann doch zu zeitigen Zinssenkungen zwingt?

Hinweise aus Video:

1. Gewerbeimmobilien: Verluste lassen zweite Bankaktie abstürzen

2. Hedgefonds mit 2.000 % Hebelwirkung im Visier von EU-Aufsichtsbehörde

