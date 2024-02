Am Vortag hieß es im Insight: "Die Papiere rutschten doch weiter ab und gingen direkt mit einem Gap-down in den Handel. Die Lage hat sich damit eingetrübt und die Titel müssen nun liefern und zügig über den 50er- und 200er-EMA ansteigen. Auf der Unterseite sind die Aktie weiterhin gut durch die breite Ichimoku-Wolke unterstützt, die als Auffangbereich der Korrektur dienen könnte. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist bisher weiterhin intakt. Möglicherweise erhalten die Papiere durch den US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend und das Wording der Pressekonferenz der US-Notenbank Fed neuen Auftrieb."

Die US-Notenbank hat den Bullen am Vorabend keinen Rückenwind gegeben, allerdings zeichnet sich vorbörslich am heutigen Donnerstag eine Erholung ab. Statistisch betrachtet ist am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag mit eher steigenden Kursen zu rechnen. Der aktuelle Rücksetzer an den Aktienmärkten könnte nur kurz ausfallen, mit einer Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends in der Folge. Dies könnte dann auch die Titel von Texas Instruments, die aktuell massiv überverkauft sind, wieder beflügeln und über die Ichimoku-Wolke antreiben.