Verursacht die Fed 2. Crash-Welle bei Banken?

Verursacht die US-Notenbank Fed die zweite Crash-Welle bei US-Banken - nach der Regionalbankenkrise im Frühjahr des Vorjahres? Auch heute wieder kleinere und mittelgroße US-Banken unter Druck - vermutlich ist der Zeitpunkt kein Zufall, nachdem die Fed angekündigt hat, das BTFP-Programm am 11.März enden zu lassen. Im Fokus stehen auch heute wieder (nach den gestrigen Turbulenzen um die New York Community Bancorp) Banken mit Exposure vor allem bei Gewerbeimmobilien, nachdem bereits in Japan Aozora massiv abverkauft worden war. Die Big-Tech-Aktien an der Wall Street heute mit einer Erholung nach den gestrigen Verlusten - vor den Zahlen von Amazon, Meta und Apple (wir berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22Uhr)..

Hinweise aus Video:

