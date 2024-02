Südafrikanische Goldaktien fest

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.048 auf 2.055 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Hongkong und Shanghai seitwärts und notiert aktuell mit 2.055 $/oz um 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



„AfD will Parteienstaat abschaffen“ (Quelle: Bild.de).



„Ein Parteienstaat ist ein Staat, in dem die durch imperatives Mandat an ihre Parteien gebundenen Abgeordneten (Fraktionsdisziplin) im Parlament die bereits in Ausschüssen oder Parteikonferenzen getroffenen Entscheidungen ratifizieren“. „Damit geht der Charakter der völlig selbständigen Willensbildung und Entscheidungsfindung im Parlament verloren“. (Quelle: Wikipedia). Die AfD will demnach die Willensbildung und Entscheidungsfindung der Abgeordneten im Parlament erhalten.



Kommentar: Was Bild.de, der Verfassungsschutz und die SPD daraus machen, ist ein Musterbeispiel für Framing: „Abgeordneter verrät Pläne nach der Wahl“. „Brandenburgs AfD lässt die Maske fallen“. „Der Verfassungsschutz reagierte prompt“. „Sie wollen einen anderen, nichtdemokratischen Staat“, sagte Andreas Noack (SPD).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 60.771 Euro/kg, Vortag 60.764 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 23,14 $/oz, Vortag 22,85 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 913 $/oz, Vortag 915 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 954 $/oz, Vortag 958 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 78,96 $/barrel, Vortag 80,67 $/barrel).





Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % auf 401,90 $ (Vortag). Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,9 % auf 341,30 $ (Vortag). Bei den Standardwerten steigen Alamos 4,4 % und Kinross 3,8 %. Bei den kleineren Werten ziehen Gold Resource 9,5 %, McEwen 8,1 % und Iamgold 7,8 % an. Belo Sun verliert 10,0 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 10,6 %, Endeavour 10,3 % und Bear Creek 9,5 %. Sierra verliert 5,6 %.

