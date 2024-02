Laut einer Auswertung der Unternehmensberatung PwC haben die deutschen Automobilhersteller bei Elektroautos Boden gutgemacht. Im größten Absatzmarkt China verkauften sie im abgelaufenen Jahr 49 Prozent mehr Elektroautos als im Vorjahr und wuchsen damit doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt. BMW erzielte weltweit im vergangenen Jahr mit 2,55 Millionen Autos einen Rekordabsatz, davon waren jedoch 85 Prozent Autos mit Verbrennungsmotor. CEO Oliver Zipse hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mehr als die Hälfte des Absatzes mit Elektroautos zu erreichen und will eine Gesamtjahresproduktion von drei Millionen Fahrzeugen erzielen. Anders als die Konkurrenten Audi und Mercedes nennt BMW kein konkretes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennergeschäft.

Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz vom 3. August 2023 zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell wurde die Unterstützung bei 85,79 Euro verteidigt und das Papier hat sowohl den Widerstand bei 93,02 Euro als auch die Magic Number bei 100 Euro überwunden. Nach einer kurzen Seitwärtsphase gab der Kurs bis zur Unterstützung bei 93,02 Euro nach, konnte sich aber auf dieser Basis wieder leicht auf aktuell 97,03 Euro stabilisieren. Das Momentum sollte das Papier wieder bis in den Widerstandsbereich zwischen 100,00 und 104,06 Euro heben. Mittelfristig betrachtet tummeln sich die erwarteten KGVs von 2023 bis 2026 aktuell zwischen 5,88 und 6,10, was im historischen Vergleich eher günstiger ausfällt. Die Aktie notiert mit einem Risikozuschlag, was der Transformation in das Elektrozeitalter geschuldet ist.

