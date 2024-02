Dieser Rückgang wurde durch die Veröffentlichung eines schwachen Ausblicks für 2024 und durch vorläufige Zahlen für 2023 ausgelöst. Trotz dieser Entwicklungen unterstreicht die Analyse des Research-Teams von Warburg, dass Puma im vierten Quartal etwa vier Prozent schneller wuchs als der Branchenführer Nike.

Es wird argumentiert, dass die vorsichtigen Warnungen von Puma bezüglich des Marktausblicks, insbesondere für Anfang 2024, nicht ausschließlich auf die Marke zurückzuführen seien. Es besteht weiterhin die Erwartung, dass Puma im Jahr 2024 besser als Nike abschneiden werde, obwohl die Wachstumsprognosen für den Umsatz von Puma nun im mittleren einstelligen Bereich und damit unter den ursprünglich höheren Erwartungen liegen.

Die EBIT-Prognosen wurden ebenfalls von den Analysten angepasst und liegen jetzt in dem von Puma vorhergesagten Bereich von 620 bis 700 Millionen Euro. Sie halten die anvisierte Summe für attraktiv, da sie auf den konservativen Annahmen des Puma-Managements beruhe. Aktuell wird die Puma-Aktie mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) seit 2012 bewertet. Das für das Jahr 2024 prognostizierte KGV liegt laut wO-Daten bei 14,4. Im Jahr 2023 betrug es noch aufgerundet 24,8. Die bevorstehende Hauptversammlung am 29. Februar könnte das Vertrauen in Pumas Wachstumsaussichten stärken und einen Neubewertungsprozess auslösen, so Warburg Research. Die Aktie bewerten die Analysten mit "Buy" und verpassen ihr ein Kursziel von 88 Euro, was einem Aufwärtspotanzial von über 100 Prozent entspricht.

Die Zalando-Aktie hingegen litt unter schwachen Branchennachrichten und dem anhaltenden Rückgang der Bekleidungsumsätze in Deutschland, so die Einschätzung der Warburg-Analysten. Es wird erwartet, dass Zalando ein Adjusted EBIT nahe der Mitte der Prognosespanne für 2023 von 300 bis 350 Millionen Euro erreichen werde, was den Markterwartungen entspricht.

Trotz der Verfehlung der langfristigen Ziele, die während des E-Commerce-Booms gesetzt wurden, wird erwartet, dass Zalando auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag am 14. März das Potenzial für einen erheblichen Marktanteilsgewinn und die Rückkehr zu zweistelligem Wachstum ab 2025 hervorhebe. Zalando strebe langfristig eine zweistellige bereinigte EBIT-Marge an, was eine signifikante Steigerung gegenüber den aktuellen Prognosen für 2024 darstellen würde, heißt es in dem Bericht.

Derzeit wird Zalando mit einem signifikanten Abschlag auf den EV/EBIT-Multiplikator gegenüber Multichannel-Einzelhändlern gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Markt das Margenpotenzial von Zalando unterschätze und skeptisch gegenüber weiteren Marktanteilsgewinnen im E-Commerce sei. Diese Bewertungskonstellation sieht das Research-Team als attraktive Investitionsmöglichkeit an und bewertet die Aktie mit "Buy". Das Kursziel gibt es bei 45 Euro je Aktie an. Das ist mehr als doppelt so viel wie der aktuelle Kurs hergibt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

