Unabhängig davon gab Volkswagen am Freitag bekannt, dass das Unternehmen die Investitionstätigkeit in Brasilien erheblich steigern wird. Die bereits geplanten Investitionen von sieben Milliarden Real bis 2026 wurden auf insgesamt 16 Milliarden Real (etwa drei Milliarden Euro) bis 2028 aufgestockt. Bis zum Jahr 2028 plant der Konzern, 16 neue Modelle einzuführen, einschließlich Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Zu den Neuvorstellungen gehören ein Pick-up, der im VW-Werk in Sao José dos Pinhais produziert wird, und ein Fahrzeug, das vollständig in Brasilien hergestellt und in der Fabrik in Taubaté gebaut wird. Außerdem ist die Herstellung eines neuen Motors für Hybridfahrzeuge im Werk Sao Carlos geplant.

Im vergangenen Jahr konnte Volkswagen seinen Absatz in Brasilien um 29,5 Prozent auf 345.039 Fahrzeuge steigern. Mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent rangiert Volkswagen do Brasil auf dem zweiten Platz hinter Fiat in dem südamerikanischen Land. Der VW Polo war im Jahr 2023 das am häufigsten verkaufte Auto in Brasilien.

Laut Marketscreener bietet die Volkswagen-Aktie ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 26 Prozent. Der Analystenkonsens lautet 'Aufstocken'.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 119,9EUR auf Tradegate (02. Februar 2024, 15:54 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

