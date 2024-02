Die Bilanz von Exxon beinhaltet eine Abschreibung von 2,5 Milliarden US-Dollar auf Grundstücke in Kalifornien, die seit mehr als einem Jahr zum Verkauf stehen. Ohne diese Belastung wäre der Gewinn um 35 Prozent auf 38,57 Milliarden US-Dollar gefallen. Diese Praxis der Abschreibung unerwünschter Vermögenswerte ist auch bei anderen großen Ölproduzenten wie Chevron und Shell zu beobachten, die ebenfalls signifikante Abschreibungen vorgenommen haben. Chevron übertraf ebenfalls die Quartalserwartungen trotz eines Gewinnrückgangs .

Marktexperten gingen laut Reuters im Vorfeld davon aus, dass die Gewinne der großen Ölkonzerne im Vergleich zu den Rekordwerten von 2022 um etwa ein Drittel sinken werden. Der Rückgang folgt auf die Preisabfälle bei Öl und Gas nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

In strategischer Hinsicht hat Exxon mit dem Kauf von Pioneer Natural Resources seine Präsenz im US-Schieferölmarkt verstärkt. Chevron hingegen plant, Hess zu übernehmen, um in Guyana Fuß zu fassen. Diese Transaktionen sollen bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Solides Schlussquartal in 2023

Für das vierte Quartal meldete Exxon einen Gewinn von 9,96 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie, was die Erwartungen übertraf und durch gesteigerte Handelsgewinne im Kraftstoffgeschäft sowie eine höhere Produktion in den USA und Guyana getrieben wurde. Finanzchefin Kathryn Mikells hob hervor, dass die Handelssparte den Betriebsgewinn im Kraftstoffgeschäft um 1,1 Milliarden US-Dollar steigerte, ein Erfolg, der in Zukunft kontinuierlich zur Verbesserung der Ergebnisse beitragen solle.

Investitionen in Guyana und im Permian Basin führten zu einer Steigerung der Ausgaben um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei die Gesamtprojektausgaben auf 26,32 Milliarden US-Dollar erhöht wurden. Exxon kündigte zudem an, zwischen 23 und 25 Milliarden US-Dollar für Investitionsprojekte im Jahr 2024 bereitzustellen, um sich für die Zukunft zu rüsten. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen 32 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden aus, ein Anstieg gegenüber 29,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Trotz der angespannten Lage auf dem Ölmarkt sind Analysten weitgehend optimistisch, dass die Aktie noch Kurspotenzial bietet. Daten von MarketScreener zufolge beträgt der Abstand vom aktuellen Niveau zum mittleren Kursziel knapp über 20 Prozent.

Allerdings könnte sich der Gewinn je Aktie im ersten Quartal auf unter zwei US-Dollar reduzieren, so Schätzungen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

