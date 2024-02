Nachdem das Papier ausgehend von 76,10 Euro im Sommer 2023 und einem dort ansässigen Doppelhoch in eine Konsolidierung eingeschlagen hatte, folgten bis Oktober letzten Jahres Verluste auf die markante Horizontalunterstützung verlaufend um 55,85 Euro. An dieser Stelle macht ihr die Aktie kehrt und stieg in einem ersten Schritt an die zentrale Hürde von 64,80 Euro an. Nach einer nicht unerwarteten Konsolidierung zurück in den Bereich von 59,00 Euro holten Bullen zu Beginn dieses Jahres zum Rundumschlag aus und trieben die Aktie erneut an die Dezemberhochs voran. Aus technischer Sicht ergibt sich seit Oktober nun die Möglichkeit auf eine dreiwellige Erholung.

Nächste Rallyestufe kann beginnen